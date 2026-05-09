大人を無邪気にさせる1杯🍒星乃珈琲店の「ジャンボクリームソーダ」はほかのクリームソーダとはひと味ちがうんです…！

どこか懐かしい味わいやフォトジェニックな見た目で、世代を問わず愛され続けている「クリームソーダ」。緑色にキラキラ輝く姿に、思わず心がトキメキますよね♡

実は、星乃珈琲店のメニューにもクリームソーダがあるんですが、ほかのお店とはひと味違うんです。ここでしか楽しめないスペシャル感たっぷりな1杯なんですよ〜！

【メニュー名どおりのサイズ感！】

本格的なコーヒー以外にも、実はソフトドリンクのラインナップもとっても魅力的な星乃珈琲店。以前にPouchでは、“デキャンタに入って出てくるフルーツティー” をレポしました。

フルーツティーもたっぷり味わえましたが、今回ご紹介するクリームソーダも負けていません。なんとこちらは、どっしりしたジョッキに入って出てくるんですよ〜！ お冷のグラスと並べると、大きさの差は一目瞭然。

ドドーンッ！と立派な風貌のこちら、メニュー名は「ジャンボクリームソーダ」といいます。名前どおりの大きさに思わずはしゃいで、小さな声で「わぁ〜！」と歓声をあげちゃいました。

【ホイップクリームが名脇役】

さっそく飲もうと思って片手でジョッキを持ち上げてみると、おっ、重い……！ ジョッキはおとなしくテーブルに置いて、差し込んだストローからまずはメロンソーダをひと口いただきます。

はぁぁ〜、ノスタルジックな甘さにシュワッと弾ける炭酸がたまりませんっ。メロン果汁とは違う、どこか背徳感のある味わいがたまらないのよねぇ。

そして、クリームソーダといえばトッピングもとても大事。星乃珈琲店の「ジャンボクリームソーダ」には、定番のバニラアイスや真っ赤なチェリーに加えて、とろりとしたホイップクリームものっているんです。

これがかなりの名脇役で、バニラアイスと合わさるとリッチなコクが増すし、メロンソーダと合わさるとミルキーなシェイクっぽいテイストになるし、次々と味わいに変化をもたらしてくれるんですよ〜！

さらには、ホイップクリームがクッション役になるからか、バニラアイスがメロンソーダに沈みにくいという隠れたメリットも。最後までアイスをしっかり堪能できてうれしいわぁ。

【大満足なひとときでした♪】

心ゆくまでたっぷりとクリームソーダを楽しめた、星乃珈琲店の「ジャンボクリームソーダ」。私が訪れた店舗では、780円（税込）でした。

ジョッキ入りのビジュアルも、たっぷりのボリュームも、レトロさのあるおいしさも、個人的には文句なしの大満足。まるで子どもの頃に戻ったような、無邪気で幸せな時間を過ごせましたよ♪

参考リンク：星乃珈琲店

取材・執筆：つぼみまい

Photo：(c)Pouch

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