サーティワン「フレーバー総選挙2026」3連覇達成した第1位は史上最多の得票を獲得
【モデルプレス＝2026/05/09】サーティワン アイスクリームでは、「サーティワンフレーバー総選挙2026」を2026年4月2日から4月30日まで開催。1位に輝いたフレーバーが発表された。
【写真】サーティワン「推しフレーバー総選挙」2026年の第1位は？
第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる705,971票もの投票があり、盛況となった。これまで全世界のサーティワンで開発してきた、1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種（※ポッピングシャワーは殿堂入りのためエントリー対象外だが、ダブルの組み合わせ部門に限り投票が可能）の人気フレーバーがエントリーし、人気No.1フレーバー、また期間限定フレーバーの中から上位3位までは2027年復刻販売、そしてNo.1ダブルの組み合わせの座をかけて、約1か月の選挙戦を争った。
総合ランキングで栄えある第1位に輝いたのは、フレーバー総選挙史上最多の得票を獲得した、“ラブポ”ことラブポーションサーティワン。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの魅惑的な味わいに、ハート型菓子も加えた「恋の媚薬」の名を持つ大人気フレーバーが、みごと3連覇を達成した。
SNSでは「ラブポを推し続けます！」「ラブポしか勝たん」「ダントツでラブポ」「ラブポ狂い」など、このフレーバーにへのコメントも多数。たくさんの人を魅了したラブポが2位以下に大きな差をつけて、総選挙では敵なしの存在になった。
1位：コットンキャンディ 31,509票（総合2位）
上位3位になったフレーバーが復刻販売となる期間限定フレーバーランキングでは、わたがし味のゆめかわフレーバーが初めて王座を獲得。前回は惜しくも2位だったが、「今年こそは1位に！」というファンの皆様の一票一票が、初の頂点へと押し上げた。
2位：バーガンディチェリー 31,163票（総合3位）
1位との接戦を繰り広げたバーガンディチェリーが2位に。「出るたびに大量買いする」「昔から大好き」という声も多く、ごろっとしたチェリーの果肉と風味に魅了された多くのファンの支持を集めた。
3位：サーティワンオールスターズ 18,646票（総合8位）
人気フレーバー4種（チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキーアンドクリーム）を詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位ランクイン。「美味しすぎて何回も食べた」「背徳の味」という声援を受け、前回総選挙の期間限定9位から躍進した。
今回初開催となったダブル総選挙には、総計662,877票が投じられた。気になるランキングには、上位5位すべてにポッピングシャワーがランクインするという結果に。「絶対ひとつはポッピングシャワー！」「ダブルでポッピンは外せない」といった声が多く寄せられ、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるパチパチ食感が楽しい殿堂入りフレーバーが、圧巻の支持を獲得した。
そしてダブルランキングの第1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンの大人気王道コンビがゴールイン。投票者の年代別にみても、10代〜60代以上まで、どの年代においてもこの組み合わせが変わらず1位だった。多くのファンに支持される人気フレーバー同士の組み合わせが、ダブルでもその強さを証明する結果となった。（modelpress編集部）
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◆「サーティワンフレーバー総選挙2026」開催
第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる705,971票もの投票があり、盛況となった。これまで全世界のサーティワンで開発してきた、1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種（※ポッピングシャワーは殿堂入りのためエントリー対象外だが、ダブルの組み合わせ部門に限り投票が可能）の人気フレーバーがエントリーし、人気No.1フレーバー、また期間限定フレーバーの中から上位3位までは2027年復刻販売、そしてNo.1ダブルの組み合わせの座をかけて、約1か月の選挙戦を争った。
◆総合ランキング第1位：ラブポーションサーティワン
総合ランキングで栄えある第1位に輝いたのは、フレーバー総選挙史上最多の得票を獲得した、“ラブポ”ことラブポーションサーティワン。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの魅惑的な味わいに、ハート型菓子も加えた「恋の媚薬」の名を持つ大人気フレーバーが、みごと3連覇を達成した。
SNSでは「ラブポを推し続けます！」「ラブポしか勝たん」「ダントツでラブポ」「ラブポ狂い」など、このフレーバーにへのコメントも多数。たくさんの人を魅了したラブポが2位以下に大きな差をつけて、総選挙では敵なしの存在になった。
◆期間限定フレーバーランキング第1位〜第3位
1位：コットンキャンディ 31,509票（総合2位）
上位3位になったフレーバーが復刻販売となる期間限定フレーバーランキングでは、わたがし味のゆめかわフレーバーが初めて王座を獲得。前回は惜しくも2位だったが、「今年こそは1位に！」というファンの皆様の一票一票が、初の頂点へと押し上げた。
2位：バーガンディチェリー 31,163票（総合3位）
1位との接戦を繰り広げたバーガンディチェリーが2位に。「出るたびに大量買いする」「昔から大好き」という声も多く、ごろっとしたチェリーの果肉と風味に魅了された多くのファンの支持を集めた。
3位：サーティワンオールスターズ 18,646票（総合8位）
人気フレーバー4種（チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキーアンドクリーム）を詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位ランクイン。「美味しすぎて何回も食べた」「背徳の味」という声援を受け、前回総選挙の期間限定9位から躍進した。
◆ダブルの組み合わせランキングトップ5
今回初開催となったダブル総選挙には、総計662,877票が投じられた。気になるランキングには、上位5位すべてにポッピングシャワーがランクインするという結果に。「絶対ひとつはポッピングシャワー！」「ダブルでポッピンは外せない」といった声が多く寄せられ、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるパチパチ食感が楽しい殿堂入りフレーバーが、圧巻の支持を獲得した。
そしてダブルランキングの第1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンの大人気王道コンビがゴールイン。投票者の年代別にみても、10代〜60代以上まで、どの年代においてもこの組み合わせが変わらず1位だった。多くのファンに支持される人気フレーバー同士の組み合わせが、ダブルでもその強さを証明する結果となった。（modelpress編集部）
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