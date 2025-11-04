TWICE SANA・MINA・JEONGYEONアンバサダー就任！スウィート「SWEET 1 DAY」

スウィートは、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」のブランドアンバサダーとして、世界的ガールズグループTWICEの「SANA(サナ)」「MINA(ミナ)」「JEONGYEON(ジョンヨン)」の3名を迎えました。

あわせて、3つの新商品を2025年11月7日(金)より順次発売します。

また、新商品発売を記念して、2025年11月4日(火)より新WebCMが公開されました！

スウィート「SWEET 1 DAY」TWICE SANA・MINA・JEONGYEONアンバサダー就任

今回登場する新シリーズでは、「SANA(サナ)」「MINA(ミナ)」「JEONGYEON(ジョンヨン)」がそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。

瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの新たなビジュアルストーリーとして展開されます。

映像では、それぞれの世界観に合わせたライティングや色彩、スタイリングを採用し、個性豊かなビジュアルが発信されます☆

新WebCM概要

放映開始：2025年11月4日(火)

出演者：TWICE SANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)

タイトル：

RADIRIS ：自信を語る、主役のまなざし MAV ILAGE ：その瞳に女神が宿るGIRL CRUSH：覚醒する、唯一無二の個性

URL：

RADIRIS ： https://youtu.be/FYbI1tayVaw MAV ILAGE ： https://youtu.be/_ZkI5jP3jysGIRL CRUSH： https://youtu.be/SoWen9gepyw

〈RADIRIS〉× SANA(サナ)

繊細なグラデーションと立体感が、上品で洗練されたまなざしを演出。

光をまとったような透明感が、性別を問わず惹きつける“クラスアップアイ”を叶えます。

清楚さと艶めきを両立した、“愛されナチュラル”なライン。

素の魅力を引き出す透明感が、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせます。

〈GIRL CRUSH〉× JEONGYEON(ジョンヨン)

自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、クールでモードなカラーバリエーション。

媚びない強さと意志を感じさせるまなざしが、ユニセックスな美しさを表現します。

(1)RADIRIS(ラディリス)

価格：1,600円+税

発売日：2025年11月7日(金)

内容：1箱10枚入り

カラー：全9色

レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1-13.2m、含水率38.5％

使用期間：1DAY

度数：0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ)、-5.50〜-10.00(0.50ステップ)

承認番号：23000BZX00343000

価格：1,600円+税

発売日：2025年11月10日(月)

内容：1箱10枚入り

カラー：全9色

レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1mm、含水率38.5％

使用期間：1DAY

度数：0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ)、-5.50〜-10.00(0.50ステップ)

承認番号：23000BZX00343000

価格：1,600円+税

発売日：2025年11月13日(木)

内容：1箱10枚入り

カラー：全9色

レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 12.9-13.1mm、含水率38.5％

使用期間：1DAY

度数：0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ)、-5.50〜-10.00(0.50ステップ)

承認番号：23000BZX00343000

発売記念キャンペーン

新商品の発売を記念し、オンライン・オフラインにて購入特典キャンペーンが実施されます。

各ブランドで2箱ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」を1枚プレゼント！

さらに、数量限定の「Special BOX」や、店頭限定ポスター特典など、ここでしか手に入らない特典が用意されています。

【オンラインキャンペーン】

2025年11月7日(金)より順次開始されます。

【オフラインキャンペーン】

2025年11月13日(木)より、全国のドン・キホーテにて3ブランド同時発売開始。

各ブランド2 箱 ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」1枚 プレゼント (全4種／うちレア1種)各ブランド4 箱 ご購入ごとに「ポスター」1枚 プレゼント (全3種)

【Wチャンス特典】

オンライン・オフライン共通で、抽選番号付きトレカをお持ちの方の中から、抽選で各ブランドイメージモデルの直筆サイン入りポスターがプレゼントされます。

TWICEの「SANA(サナ)」「MINA(ミナ)」「JEONGYEON(ジョンヨン)」が魅せる3つの世界観。

自分らしい美しさを引き出す新しいカラーコンタクトレンズシリーズに注目です☆

スウィート「SWEET 1 DAY」新商品とアンバサダーの紹介でした。

