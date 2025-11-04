TWICE SANA・MINA・JEONGYEONアンバサダー就任！スウィート「SWEET 1 DAY」
スウィートは、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」のブランドアンバサダーとして、世界的ガールズグループTWICEの「SANA(サナ)」「MINA(ミナ)」「JEONGYEON(ジョンヨン)」の3名を迎えました。
あわせて、3つの新商品を2025年11月7日(金)より順次発売します。
また、新商品発売を記念して、2025年11月4日(火)より新WebCMが公開されました！
スウィート「SWEET 1 DAY」TWICE SANA・MINA・JEONGYEONアンバサダー就任
今回登場する新シリーズでは、「SANA(サナ)」「MINA(ミナ)」「JEONGYEON(ジョンヨン)」がそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。
瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの新たなビジュアルストーリーとして展開されます。
映像では、それぞれの世界観に合わせたライティングや色彩、スタイリングを採用し、個性豊かなビジュアルが発信されます☆
新WebCM概要
放映開始：2025年11月4日(火)
出演者：TWICE SANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)
タイトル：RADIRIS ：自信を語る、主役のまなざしMAVILAGE ：その瞳に女神が宿るGIRL CRUSH：覚醒する、唯一無二の個性
URL：RADIRIS ： https://youtu.be/FYbI1tayVawMAVILAGE ： https://youtu.be/_ZkI5jP3jysGIRL CRUSH： https://youtu.be/SoWen9gepyw
〈RADIRIS〉× SANA(サナ)
繊細なグラデーションと立体感が、上品で洗練されたまなざしを演出。
光をまとったような透明感が、性別を問わず惹きつける“クラスアップアイ”を叶えます。
〈MAVILAGE〉× MINA(ミナ)
清楚さと艶めきを両立した、“愛されナチュラル”なライン。
素の魅力を引き出す透明感が、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせます。
〈GIRL CRUSH〉× JEONGYEON(ジョンヨン)
自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、クールでモードなカラーバリエーション。
媚びない強さと意志を感じさせるまなざしが、ユニセックスな美しさを表現します。
(1)RADIRIS(ラディリス)
価格：1,600円+税
発売日：2025年11月7日(金)
内容：1箱10枚入り
カラー：全9色
レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1-13.2m、含水率38.5％
使用期間：1DAY
度数：0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ)、-5.50〜-10.00(0.50ステップ)
承認番号：23000BZX00343000
(2)MAVILAGE(メビラージュ)
価格：1,600円+税
発売日：2025年11月10日(月)
内容：1箱10枚入り
カラー：全9色
レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1mm、含水率38.5％
使用期間：1DAY
度数：0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ)、-5.50〜-10.00(0.50ステップ)
承認番号：23000BZX00343000
(3)GIRL CRUSH(ガールクラッシュ)
価格：1,600円+税
発売日：2025年11月13日(木)
内容：1箱10枚入り
カラー：全9色
レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 12.9-13.1mm、含水率38.5％
使用期間：1DAY
度数：0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ)、-5.50〜-10.00(0.50ステップ)
承認番号：23000BZX00343000
発売記念キャンペーン
新商品の発売を記念し、オンライン・オフラインにて購入特典キャンペーンが実施されます。
各ブランドで2箱ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」を1枚プレゼント！
さらに、数量限定の「Special BOX」や、店頭限定ポスター特典など、ここでしか手に入らない特典が用意されています。
【オンラインキャンペーン】
2025年11月7日(金)より順次開始されます。数量限定「Special BOX」発売 (Sweet公式通販、モアコンタクト)
内容：限定色を含む全7色分／抽選番号付きトレカ4枚／ステッカー4枚／オリジナルミラー各ブランド2箱ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」1枚プレゼント(全4種／うちレア1種)
【オフラインキャンペーン】
2025年11月13日(木)より、全国のドン・キホーテにて3ブランド同時発売開始。各ブランド2箱ご購入ごとに「抽選番号付きトレカ」1枚プレゼント(全4種／うちレア1種)各ブランド4箱ご購入ごとに「ポスター」1枚プレゼント(全3種)
【Wチャンス特典】
オンライン・オフライン共通で、抽選番号付きトレカをお持ちの方の中から、抽選で各ブランドイメージモデルの直筆サイン入りポスターがプレゼントされます。
TWICEの「SANA(サナ)」「MINA(ミナ)」「JEONGYEON(ジョンヨン)」が魅せる3つの世界観。
自分らしい美しさを引き出す新しいカラーコンタクトレンズシリーズに注目です☆
スウィート「SWEET 1 DAY」新商品とアンバサダーの紹介でした。
