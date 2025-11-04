ネットイヤーが大幅続伸、新規顧客の開拓進み２６年３月期業績予想を上方修正 ネットイヤーが大幅続伸、新規顧客の開拓進み２６年３月期業績予想を上方修正

ネットイヤーグループ<3622.T>が大幅続伸している。１０月３１日の取引終了後に２６年３月期の単独業績予想について、売上高を３５億円から３７億円（前期比９．５％増）へ、営業利益を１億円から２億５０００万円（同３．０倍）へ、最終利益を６９００万円から１億７３００万円（前期３３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。



新規顧客の開拓及び既存顧客との取引拡大が想定を上回っていることに加えて、プロジェクト管理の徹底やリソースの最適化による原価率の改善や販管費の抑制を図っていることなどが寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１６億５６００万円（前年同期比１０．３％増）、営業利益８０００万円（前年同期５９００万円の赤字）、最終利益５６００万円（同１億３２００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS