マックスが急伸し上場来高値、鉄筋結束機の欧米販売好調で今期業績・配当予想を増額修正

マックス<6454.T>がマドを開けて急伸し、上場来高値を更新した。同社は前週末１０月３１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想と配当予想を上方修正し、好感されたようだ。



今期の売上高予想は従来の見通しから２５億円増額して９７７億円（前期比６．４％増）、最終利益予想は１４億円増額して１３２億円（同１７．６％増）に見直した。期末配当予想は１２円増額の１３２円（前期は１１４円）に修正する。足もとの業績が堅調に推移したことなどを反映。欧米で鉄筋結束機と消耗品の販売が大幅に増加し、９月中間期の売上高は４８６億８８００万円（前年同期比８．５％増）、最終利益は７２億８８００万円（同３３．７％増）となった。



出所：MINKABU PRESS