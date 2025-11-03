サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、タレントの平愛梨が運動会の弁当を公開した。

平は３日、自身のインスタグラムを更新。「こども達の運動会 さぁこの日がやってきた 重箱を使うのは結局１年に１回となるこの日 去年は初めての運動会ってこともありドキドキで取り組んだお弁当作りも今回は２時間あればなんとかなるかな？と、どこかゆとりがあった 結局…重箱の隙間にカニカマやトマトを詰め込んで運動会場へ出発」と記し、重箱にぎっしり詰められた弁当の写真を投稿。

「色んな種目をパワフルにユーモアに一生懸命取り組むバンビーノ 動きが激しすぎて見てるだけで面白い だけど…私が恥ずかしくなる）」「姪っ子が付き添ってくれて本当によかった 私ひとりだったらどうなっていたのだろうか 苦笑）」とつづり、めいっ子との２ショットもアップした。

「閉会式では全ての種目で光った生徒を数名発表 まさかのべベックが銀メダル頂いて バンビーノがＭＶＰという総合１位を獲得）」「このような行事で先生やお友達との仲の良さを知ることができたり保護者の方と交流もつことができて嬉しくてホッとする」とつづった。

この投稿には「運動神経素晴らしいねっ」「バンビーノ君もべべック君も頑張ったんですね ＭＶＰも銀メダルも、兄弟そろって、愛梨さんも誇らしいですね」「お弁当がとっても美味しそうで羨ましかったよぉ〜 それにしてもバンビーノ達の運動神経の良さには脱帽」「ＭＶＰ＆銀メダルすご〜い！」「豪華で美味しそうなお弁当ですね」「美味しそうなご馳走」などのコメントが寄せられた。

平は２０１７年１月に長友と結婚。１８年２月に長男、１９年８月に次男、２１年４月に三男、２３年５月５日に四男が誕生した。