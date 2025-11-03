総合格闘家の平本蓮は10月30日、YouTube「U-NEXT格闘技公式」に出演。11月3日に兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催する「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」の注目カードに言及。メインカードの「秋元強真 vs. 萩原京平」など3試合の勝敗を予想した。



■女子のタイトル戦は大島のKO勝利を予想

平本は第11試合に行われる「摩嶋一整 vs. 木村柊也」の“柔道vs.日本国憲法”対決は、最初の展開で打撃を当てるとし、木村のKO勝ちを予想。第13試合の女子スーパーアトム級タイトルマッチ「伊澤星花 vs. 大島沙緒里」は「願望を込めて、パウンドアウトで」と大島のKO勝ちと見た。メインマッチの「秋元強真 vs. 萩原京平」は「どっちもスタートダッシュが強いタイプ」だとし、「最初の（秋元の）テイク次第」と主張。秋元がテイクダウンで主導権を握れるか、萩原がテイクダウンを切ることができるかだとファーストアクションに期待した。なお、第12試合に予定されていた「ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ」はケラモフがウィルス性胃腸炎と診断されドクターストップとなり試合中止となっている。平本の予想は当たるのか。注目だ。



