　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

MD4A4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

MD3Y4J/A（アップル）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー

MD4D4J/A（アップル）

4位　LAVIE Tab T8

T0855/KAS（NEC）

5位　LAVIE Tab T10

T1055/KAS（NEC）

6位　Redmi Pad 2 6GB+128GB Graphite Gray

Redmi Pad 2 6GB+128GB Graphite Gray（Xiaomi）

7位　11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB 標準ガラス搭載 スペースブラック

MDWK4J/A（アップル）

8位　LAVIE Tab Lite

TL103/KAL（NEC）

9位　iPad mini Wi-Fi 128GB スペースグレイ

MXN63J/A（アップル）

10位　LAVIE Tab T11

T1165/KAS（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。