川崎宗則の伝説の言葉を投稿

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）

ドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとワールドシリーズ第6戦を戦う。ブルージェイズにとっては勝てば32年ぶりの世界一。試合前にはとある日本人の“格言”が話題になっている。

試合前、MLB公式X（旧ツイッター）が投稿したのは2014年にカナダのスポーツ局「スポーツ・ネット」のインタビューに応じた川崎宗則内野手（現独立L・BC栃木）の動画だった。川崎氏は当時ブルージェイズに在籍していたが、足のけいれんで試合を欠場していた。回復のために行っていることを問われ、バナナを食べていると回答。その後「A monkey never cramps（猿は決して痙攣しない）」と語っていた。

この言葉は米ファンを中心にネットで大人気となっていた。インタビューから11年の月日が経っているが、ロジャースセンターには今でも「A monkey never cramps」と記されたボードを掲げたファンもいる。

これには日本人も爆笑。「思わずワロタ」「いまだにトロント民に愛される男、川崎宗則」「ムネ愛されてるな」「ムネリンいまだに大人気なのウケるw」「NHKは連れてくるべきだ笑」と話題になっていた。（Full-Count編集部）