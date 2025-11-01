トランプの核兵器実験開始発言…未だに原爆軽視が根付くアメリカで日本人精神科医が思うこと

トランプ発言とアメリカの核の意識

「他国の核実験を実施している。対等な立場で核兵器実験を開始するように指示した」

30日、トランプ大統領は自身のSNSで国防総省に対して、こうメッセージを送った。しかも、「そのプロセスは直ちに開始する」としている。

投稿は習近平氏との米中首脳会談の直前に行われ、核兵器開発を拡大する中国やロシアなどをけん制する狙いがあったと思われるが、アメリカは1992年以降、核実験を行っておらず、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）をはじめ、世界各地から抗議や驚きの声が上がっている。

しかし、トランプ大統領は、6月にも核軽視発言が問題になっている。6月22日午前中（日本時間）に行ったイラン国内での核施設空爆に対して、トランプ大統領は、「あの一撃で戦争は終わった」と発言した。そして、トランプ大統領はこう続けた。

「広島の例は使いたくない、長崎の例も使いたくないが、本質的には同じである」

このときもトランプ大統領に対して、広島では被爆者たちが抗議集会を開き、原爆投下を正当化する発言に断固抗議の姿勢を見せた。しかし、今回の発言でトランプ大統領の核に対する姿勢はますます加速しているように感じる。

「アメリカに住んでいると『原爆に対する認識』について日本とアメリカでは大きく異なる部分がある、という現実を突きつけられることが少なくありません。トランプ氏と同じ概念を持つ人は多く存在します。

日本でも、核保有を推奨する政治家やそれを支持する人たちも増えているようですが、それでも世界で唯一の被爆国であり、原爆に対する恐怖や悲しみの記憶を聞いて育っている人がいる分、慎重な意見が多くを占めています。ですが、日本以外では『リアルな原爆の被害について、世界は驚くほど知らない』という現実も感じるのです。この現実と居心地の悪さを私は学生時代からたびたび経験してきました」

そう語るのは、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』『小児精神科医で３児の母が伝える 子育てで悩んだときに親が大切にしたいこと』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんだ。

内田さんが感じた認識の違いは、過去にアメリカで行われた「原爆投下についての調査」でも明らかになっている。

1945年にアメリカのギャラップ社が行った世論調査では、日本に対する原爆使用に関してアメリカ人の85％が賛成で、反対は10％。日本への新型原子爆弾使用を支持する声が圧倒的だった。その後、2005年7月に行われた同じ内容の調査では、1945年に日本の都市に原爆が使用されたことについて、賛成が57％、反対が38％になった（※1）。また、2015年にピュー・リサーチ・センターが行った調査では、日本の原爆投下は正当だったと答えた人はわずか14％、正当ではないと答えた人は79%となった（※2）。異なる調査ではあるが、かつては85%が賛成していた原爆の使用を、現在はおよそ80%が「正当ではない」と考えている。時が経ち、「正当化」する傾向は弱くなっている。

しかし、今回のトランプ発言が象徴のように、世界は軍事的な力を競う流れに向かっている。再び今調査すれば、核使用を容認する意見に変わっている可能性もある……。だからこそ、トランプ発言をそのままにせず、過去の原爆について知り、核兵器使用について考えることが必要だ。2023年に内田舞さんが寄稿したアメリカ人の原爆に対する意識について書いた記事を再編集し、前後編でお届けする。

以下より、内田舞さんの寄稿です。

広島出身の親族たちから聞いた実体験

私は日本生まれですが、幼い頃から他国で生活することが多く、現在はアメリカで暮らしています。小学生の頃から使命感のように自分の中にあるのは、「原爆で起こった出来事を自分が関わる社会にきちんと伝えたい」と思いです。

そういう感じるようになったのは、父方の親戚から広島の原爆についてたくさん話を聞いたことが影響しています。父方の祖父は広島県出身で、広島を訪れた際には、瀬戸内海の島の美しさや、お好み焼きと魚介のおいしさに魅了されながら、原爆を含めて戦争に関する話を祖父や親戚がよく話してくれました。

小学1年生のときに読んだ『はだしのゲン』、学校の社会科実習で第五福竜丸の被爆者から聞いた話、高校時代に見た野田秀樹氏の戯曲で長崎への原爆投下を題材にした舞台『パンドラの鐘』、そして祖父や親戚の原爆に関する実体験の話……。そのひとつひとつが、世界の中で唯一の被爆国である日本に生きる日本人の私にとって、とても大切な体験でした。

「私は戦争に反対です。私は核兵器使用に反対します」

10代の頃からそう強くはっきり言い切れる姿勢を持つことができたのは、間違いなく、身近な親戚含め、日本の方々が語ってくれた自らの体験、“人間としてのストーリー”だったのです。私自身は戦争を知らない戦後生まれです。ですが、戦時中に起きた出来事は、世代が変わっても語り継ぎ、それを世界に伝えていかなければならないと感じています。

私が戦時中の出来事をきちんと語り継いでいかねば、と強く感じるようになったのは、広島や長崎で起きた原爆について、アメリカでほとんど語られていない事実を知ったからでした。そのことに最初に気づいたのは、小学校高学年か中学生になったばかりの頃でした。

アメリカでも第二次世界大戦について語られることはありますが、そこで話題となるのは、ヒトラーやユダヤ人大虐殺についてです。映画やドラマといったメディアで取り上げられる題材も、ヒトラー関連の歴史や、第二次世界大戦後のロシア（当時はソ連）との冷戦突入の駆け引きばかり。原爆投下に関しては、「投下した」という事実以外はほとんど語られることがありません。実際に、1945年の8月6日と8月9日が何の日であるかを知らない人がほとんどですし、広島や長崎にいた人々が体験した、“人間としてのストーリー”は語られることはまずありません。

高校時代、ニューヨークの近代美術館（MoMA）に行った際、大きなきのこ雲の写真をモチーフにした作品が展示されていました。それを見たとき私は、何とも言えな居心地の悪さを感じました。このときの気持ちを美術の授業の課題で次のように書きました。

「アメリカでは芸術作品やテレビのジョークで“きのこ雲”を目にすることはあるが、その下にいた人々はそこには映し出されない。きのこ雲の下にいた人間たちは見えない」

ハリウッド映画や舞台芸術でも核戦争後の世界を反ユートピア的に描く作品は少なくありません。ですが、それらの作品を見るたびに、「核戦争後の反ユートピア的世界に行きつくまでに、そこに存在した人々の耐えがたい苦しみは描かれていない」と感じるのです。

そういった積み重なった出来事から、アメリカと日本の原爆に対する意識の違いについて、なんとも言えない違和感を覚えるようになりました。

「美術作品や映画、アニメなどの作品は別物として捉えるべき」という声もあります。ですが、芸術作品も映画もアニメも漫画も、また世の中で使われる言葉のフレーズも、社会の中で共有されている考え方が反映されています。そして、それが消費されることで、その考え方が多くの人たちの中で「固定観念」として定着していきます。無意識のうちに浸透していくのです。

核兵器や核戦争がアクションやサスペンスとして描かれているアメリカでは、“Go nuclear”（「核兵器を使うかのように攻撃的になる」「怒りを爆発させる」という意味）というフレーズが日常会話でもよく使われます。核兵器が比喩として簡単に使われることも含めて、アメリカという社会の中で、核兵器や核戦争がとても「軽い扱い」であることに気づくのです。

こういったアメリカ人の核兵器や核戦争に対する意識を変えるためには、統計や政治的議論も重要ですが、何よりも「人の経験への共感」が必要だと感じています。

