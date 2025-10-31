「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」が、世代を超え世界中で愛され続けている『PEANUTS』との初コラボレーションフェア「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」を期間限定で開催。

コミック誕生75周年のアニバーサリーイヤーに、キャラクターの大好物をモチーフにしたクレープなどのスイーツや、ジェラート ピケのルームウェアを手にする「スヌーピー」が印象的なグッズが揃う限定コレクションです☆

「GELATO PIQUE CAFE(ジェラート ピケ カフェ) meets PEANUTS」メニュー

カフェメニュー販売期間：2025年11月7日(金)〜12月7日(日)

※カフェメニューは各店舗、各日数量限定となります

販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店

ジェラートピケのルームウェアを着てアイスを頬張る姿や、リラックスした姿など「スヌーピー」と仲間たちが過ごす、おやすみ前の至福のひとときをイメージしています。

ジェラート ピケ カフェらしいやさしい色合いの世界観で、カフェメニューには「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」の大好きな食材やテイストをテーマにしたスイーツをラインナップ。

雑貨には遊び心いっぱいの表情や仕草が散りばめられています☆

「スヌーピー/ボーダーホイップクレープ」「チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップクレープ」

価格：各1,340円(税込)

「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」をイメージしたクレープ。

見た目も味わいも『PEANUTS』の世界観を楽しめる一品です。

右）スヌーピー/ボーダーホイップクレープ

「スヌーピー」の大好物“チョコチップクッキー”をモチーフにした、遊び心あふれるクレープ。

ベリーコンポートの甘酸っぱさとチョコレートソースの濃厚な味わいに、砕いたガトーショコラを混ぜ込んだふんわりクリームが重ねてあります。

さらに香ばしい全粒粉ビスケットを忍ばせることで、ザクっとした食感がアクセントに。

トッピングにはブルーのバニラジェラートと、ホワイト×ブルーのホイップをたっぷり。

仕上げにホワイトチョコソースとクッキークランチを散らし、トップに「スヌーピー」のイラストが描かれたモナカを飾っています。

左）チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップクレープ

「チャーリー・ブラウン」の大好物“ピーナッツバターサンド”をイメージして作った、香ばしさとフルーティーな味わいを楽しめるクレープ。

トロピカルソースの鮮やかな酸味に、ふんわり軽いホイップを重ね、たっぷりのバナナとピーナッツクリームを合わせています。

さらに砕いたアーモンドと全粒粉ビスケットを散りばめ、食感のアクセントもプラス。

仕上げにはチョコホイップ×ホイップクリームをのせ、その上から濃厚なピーナッツソースと香ばしいアーモンドをトッピング。

中にはきな粉と焦がしキャラメルを隠し味に加えたピーナッツバタージェラートを入れ、トップに「チャーリー・ブラウン」のイラスト入りモナカを飾ったメニューです。

スヌーピーとピーナッツ・ギャング/ジェラートサンデー

価格：980円(税込)

「スヌーピー」と仲間たちの楽しげな世界をイメージした、見た目もかわいいジェラートサンデー。

カップの中にはブルーバニラジェラート、あまおう苺をたっぷり使ったストロベリーマーブルジェラート、そして香ばしいピーナッツバタージェラートの3種類が贅沢に盛り付けてあります。

ふんわり軽いホイップクリームをたっぷりのせ、カラフルなチョコスプレーで仕上げることで、見た目にもワクワク感をプラス。

トップに「スヌーピー」の仲間たちが描かれたモナカをトッピングし、味わいと遊び心の両方を楽しめるサンデーに仕上げてあります。

「スヌーピー/ボーダーホイップラテ（ICED）」「スヌーピー/もこもこマシュマロラテ（HOT）」

メニュー名・価格：

左）スヌーピー/ボーダーホイップラテ（ICED）890円(税込)

右）スヌーピー/もこもこマシュマロラテ（HOT）920円(税込)

ミルクとコーヒーに香ばしいブリュレシロップを合わせ、一口ごとにやさしい甘さとほろ苦さが広がる「スヌーピー」ドリンク。

アイスとホットから選べるので、気分に合わせて楽しめます。

アイスには、ホワイト×ブルーのふんわりホイップクリームにホワイトチョコソースとクッキークランチをのせ、「スヌーピー」のイラスト入りモナカを飾って華やかに。

ホットには、とろけるチビマシュマロと濃厚なホワイトチョコソース、クッキークランチの食感が合わさり、さらに「スヌーピー」のイラスト入りマシュマロでかわいらしさをプラス。

見た目も味わいも楽しめる、特別な一杯です。

「チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップラテ（ICED）」「チャーリー・ブラウン/もこもこマシュマロラテ（ICED・HOT）」

メニュー名・価格：

左）チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップラテ（ICED）890円(税込)

右）チャーリー・ブラウン/もこもこマシュマロラテ（ICED・HOT）920円(税込)

ミルクとコーヒーに、バターのコクが香るピーナッツバタークリームを合わせ、まろやかで深みのある甘さが楽しめるドリンク。

アイスには、チョコホイップ×ホイップクリームを重ね、砕いたアーモンドとピーナッツソースがトッピングされています。

仕上げに「チャーリー・ブラウン」のイラスト入りモナカを飾り、見た目も味わいも贅沢に。

ホットには、ふんわり溶けるチビマシュマロとピーナッツソース、香ばしいアーモンドをのせ、「チャーリー・ブラウン」のイラスト入りマシュマロを添えています。

「GELATO PIQUE CAFE(ジェラート ピケ カフェ) meets PEANUTS」グッズ

発売日：2025年11月7日(金) 各商業施設営業開始時間より発売

物販店舗：ジェラート ピケ カフェ全店、gelato piqueオフィシャルオンラインストアほか

今回のコラボレーションでは、ジェラート ピケ カフェならではのやさしい世界観をまとった『PEANUTS』の仲間たちが雑貨になって登場。

「スヌーピー」は、ジェラート ピケを象徴するブルーの2ボーダーのルームウェアを持った愛らしい姿や、枕を抱えて眠そうにあくびをしています。

「チャーリー・ブラウン」は美味しそうにアイスをほおばる姿で登場し、「サリー」はピンクの2ボーダーのルームウェアを着てリラックスした表情を見せているのもポイント。

ここでしか出会えない、特別なアートが楽しめるグッズを紹介していきます☆

※在庫がなくなり次第、販売終了となります

【PEANUTS】オリジナルアート マグボトル

価格：各3,630円(税込)

カラー：ライトブルー／キャメル

「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」のデザインをあしらった限定デザインのマグボトル。

広めの飲み口は飲み物をそのまま味わうのはもちろん、氷も入れやすく使いやすさ抜群です。

お手入れも簡単なので、日常使いにもぴったり。

見た目のかわいさと実用性を兼ね備えた、特別なマグボトルです。

【PEANUTS】オリジナルアート マグカップ

価格：各2,970円(税込)

カラー：ライトブルー／キャメル

『PEANUTS』の世界観を日常で楽しめる、コラボレーション限定のマグカップ。

ブルーとブラウン、それぞれ異なるカラーを内側にあしらい外側とのコントラストが目を引くデザインに仕上られています。

形はアメリカで長く愛され続けているクラシックなダイナーマグ型。

ほどよい厚みと安定感のあるフォルムは手に馴染みやすく、毎日のコーヒーやティータイムを特別にしてくれます。

【PEANUTS】オリジナルアート キャンバスミニトートバッグ

価格：3,960円(税込)

カラー：オフホワイト

コンパクトながら使いやすさにこだわったキャンバスミニトートバック。

丸底仕様で見た目以上に収納力があり、内側には500mlペットボトルや、同時に登場する『PEANUTS』マグボトルを立てて収納できる便利なボトルホルダーを備えています。

さらに内ポケット付きで、小物や鍵もすっきり整理。

日常使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍する雑貨です。

【PEANUTS】オリジナルアート バンダナ

価格：1,540円(税込)

カラー：ブルー

ジェラート ピケのルームウェアを身にまとった「ピーナッツ・ギャング」の、のびやかで自由な姿を描いたバンダナ。

ハンカチとしてはもちろん、首元にスカーフとして巻いたり、バッグのアクセントにしたりとアレンジ自在。

どの角度から見ても愛らしいキャラクターたちが目を惹く、日常に遊び心を添える一枚です。

【PEANUTS】オリジナルアート アクリルキーチェーン

価格：各1,980円(税込)

カラー：ライトブルー／キャメル／ライム／ライトピンク

どこか懐かしい質感が魅力の、表面に凹凸を施したアクリルキーチェーン。

「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」「サリー」たちの愛らしい姿が映えるデザインで、バッグや小物に添えるだけで賑やかになります。

丸型カラビナ仕様で付け外しも簡単なので、同時発売のキャンバスミニトートの持ち手に付けて、コーディネートのアクセントとしてもお楽しめるのも高ポイント☆

【PEANUTS】オリジナルアート ダイカットステッカー

価格：各880円(税込)

カラー：ライトブルー／ホワイト／ブルー

ジェラート ピケのアイテムを身にまとった「ピーナッツ・ギャング」や、アイスクリームを頬張る「スヌーピー」など、特別なオリジナルアートで仕上げたダイカットステッカー。

今回のコレクションのキーアートとなる「スヌーピー」のデザインは、スマホケースにも収まるコンパクトなサイズ感です。

「ピーナッツ・ギャング」集合デザインや、アイスクリームカップの横にちょこんと座るベアと「スヌーピー」の愛らしいアートは、PCやタブレットにぴったりのサイズ仕様。

表情豊かで自由気ままなキャラクターたちが、お気に入りのアイテムを彩るアクセントとして活躍してくれます。

表参道ヒルズ店限定店頭特別ラッピング

ラッピング期間：2025年11月7日(金)〜11月19日(水)

実施店舗：ジェラート ピケ カフェ 表参道ヒルズ店

ジェラート ピケ カフェ 表参道ヒルズ店が、期間限定で『PEANUTS』の世界に包まれた特別仕様に変身。

店内は「スヌーピー」や仲間たちのアートを散りばめたかわいらしい装飾で彩られ、訪れるだけで心が弾む空間になっています☆

表参道ヒルズ店限定「PEANUTSキャラクターアートラテ(ICED/HOT)」

価格：760円(税込)

種類：全4種類

表参道ヒルズ店だけで楽しめるキャラクターアートラテも登場。

お好みのデザインを選んでオーダーできるラテは、カフェタイムをより特別な時間にしてくれます。

期間限定の『PEANUTS』の世界を、ピケカフェならではのやさしい味わいとともにお楽しめるドリンクです。

”見て、味わって、手に取って”「スヌーピー」たちと過ごす、ほっこり笑顔が広がる幸せなひとときが楽しめるフェア。

「ジェラート ピケ カフェ」にて2025年11月7日より開催される「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」の紹介でした☆

