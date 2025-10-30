この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「スマホやゲーム取り上げても根本解決にならない」―親子で愛情持って向き合う新提案

YouTubeチャンネルで配信された「【公認心理師に聞いた】小中学生のスマホゲーム依存の解決法」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、親として直面しやすい子どものスマホ・ゲーム依存への悩みとその解決法について語った。道山さんは自身と公認心理師の小出博文先生が共同で開催した「スマホゲーム依存解決勉強会」の内容をもとに、「単にゲームやスマホを取り上げても根本的な解決にはならない」と強調。「大切なのは、親子で”愛情”を持って子どもと向き合うこと」だと訴えた。



動画の中では、「親が『勉強しなさい』『ゲームをやめなさい』と強く言っても、なかなか子どもはやめてくれない」と現場の悩みに寄り添う一方、「スマホやゲーム以外の親子でできる楽しみ、例えばボードゲームやドライブ、釣りなどを習慣化することで、徐々に依存から離れることができる」と具体例を挙げた。特に「取り上げることが必ずしも間違いではないが、自分でスマホやゲームをやらない選択ができる”自立心”を育むことが長い目で見れば一番大切」との独自の見解を示している。



また、「親子で約束を決めて、守る練習を続ける」「焦らず一歩ずつ改善を重ねていくことで、子どもは必ず変わっていける」と道山さんが語ったように、すぐに完璧な結果を期待せず、コツコツ取り組む姿勢こそ必要だという。「この時間が子育てや教育そのもの」と、長期的な成長を促す姿勢の重要性も強調した。



動画の最後には、「今年度の勉強会の様子はアーカイブでも見られる」と案内。「悩む親御さんはぜひ一度、僕のオフィシャルサイトから映像をチェックしてほしい」と呼びかけ、締めくくった。