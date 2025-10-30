¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Î¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ä¥ª¥Ó¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¤È¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥Þ¥µ¥ê¥ó¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦
¡¡10·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ØÎ×¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤Ë¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ë¥¹¥ß¥¹¤¬µÕÅ¾¤ò¤«¤±¤ÆÊü¤Ã¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬Íî¤Á¡¢105－107¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥·¥¢¥«¥à¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î27ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë3¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥¸¥ã¥ì¥¹¡¦¥¦¥©ー¥«ー¤¬20ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥ì¥¤¥¸¥§¥¤¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤¬17ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡¤À¤¬¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨34.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê37¡¿106¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨28.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê13¡¿45¡Ë¤È¶ìÀï¤·¡¢³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤·¡¢NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ú¥¤¥µー¥º¤À¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¡£»ÊÎáÅã¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Ç¥·ー¥º¥óÁ´µÙ¤Î¤Û¤«¡¢TJ¡¦¥Þ¥Ã¥³¥Í¥ë¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Í¥à¥Ïー¥É¡Ê¸ª¡Ë¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥é¥¤¥ëHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï29Æü¤Ë¥ª¥Ó¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤Î¤¿¤áºÇÄã1¥«·î¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥Þ¥µ¥ê¥ó¤¬±¦Â¿Æ»Ø¤ÎÇ±ºÃ¤Î¤¿¤á½µ¤´¤È¤Ë¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾Áª¼ê¤Ï27Æü¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ÇÉé½ý¡£¥Þ¥µ¥ê¥ó¤Ï¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ31.0ÆÀÅÀ¤Ë7.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à3°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ14.0ÆÀÅÀ¤Ë6.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£