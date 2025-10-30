BTSのリーダーRM「K-POPはビビンバのようなもの」…APECで強調した成功の理由
韓国ボーイズグループBTS（防弾少年団）のリーダーRM（アールエム）は29日、慶尚北道慶州（キョンサンブクド・キョンジュ）の芸術の殿堂で開かれたアジア太平洋経済協力（APEC）のCEO（最高経営責任者）サミットで、「K-POPはまるでビビンバのようだ」とし「それぞれ異なる要素が各自固有のアイデンティティを保ちながらも共に調和し、新しい成果を生み出す」と語った。
RMはこの日、「APEC地域の文化創造産業とKカルチャーのソフトパワー」をテーマにした基調講演で、「K-POPはヒップホップ、R&B、エレクトロニック・ダンス・ミュージック（EDM）など西洋の音楽要素を拒まずに受け入れつつも、韓国固有の美学、情緒、そして制作システムを融合させてきた」と述べた。
APEC CEOサミットは、首脳会議と連携して開かれるアジア太平洋地域最大の民間フォーラムであり、K-POP歌手がこの行事で講演者として登壇するのはRMが初めてだ。
この日、英語で講演したRMは、「K-POPは単なる音楽ジャンルではなく、音楽・ダンス・パフォーマンス・ビジュアルスタイル・ミュージックビデオ・ストーリーテリングコンテンツ・ソーシャルメディアなど全過程を網羅する360度トータルパッケージ」と強調した。
また、「K-POPの成功は特定文化の優越性から生まれたものではない」とし「韓国固有のアイデンティティを守りながらも多様性を尊重し、世界の文化を広く受け入れたからだ。このように文化の境界が崩れ、さまざまな声が調和して響き合うとき、創造的エネルギーが爆発する」と語った。
RMはまた、BTSなどK-POPが国境を越えて世界の人々の心をつかんだ理由について、自身の経験をもとに説明した。
「10年以上前、BTSが初めて海外に進出したとき、今日のような栄光は想像もできなかった」とし「当時BTSの音楽は自然に非英語圏の文化として分類され、我々の音楽で主流放送プラットフォームに入ることは、まるで『韓国語の音楽がグローバル舞台で通用するのか』を試されているような感覚だった」と打ち明けた。
そして、ファンダム「ARMY（アーミー）」のおかげでその壁を越えることができたと語った。
RMはさらに、文化産業への各国リーダーたちの積極的な投資を呼びかけ、「世界中の多くのクリエイターたちを支援してほしい。彼らに財政的な援助を行い、創造力を発揮できる自由と機会を与え、その才能が輝けるようにしてほしい」と訴えた。