【ワシントン＝中根圭一】米ボストンのマサチューセッツ総合病院で、腎不全の男性患者に移植されたブタの腎臓が世界最長とみられる２７１日間、人体で機能したことがわかった。

移植された腎臓は今月２３日に摘出され、患者は透析治療を受けながら人の臓器提供を待っているという。同病院が２８日、読売新聞の取材に明らかにした。

同病院によると、患者はニューハンプシャー州在住のティム・アンドリュースさん（６７）。末期の腎不全で今年１月２５日、遺伝子を改変したブタの腎臓を移植する手術を受けた。この腎臓の機能が低下して摘出手術を受けるまでの期間は約９か月の長期に及んだ。同病院は「世界中の腎不全患者の励みとなった」とする声明を出し、アンドリュースさんの献身をたたえた。

提供されたブタの腎臓は米バイオ企業「イージェネシス」が、狙った遺伝子を効率良く改変するゲノム編集技術を使い、人体に移植できる状態にしている。同病院でブタ腎臓の移植は２例目で、年内に３例目の移植手術を行う予定だ。

末期の腎不全の患者数は世界で数百万人とされ、移植用の腎臓が不足する状況が続いている。代わりに臓器の大きさや形が人間と近いブタから臓器を移植する「異種移植」の研究が、米国などで進んでいる。