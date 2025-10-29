Ｗ杯予選のベネズエラ戦でゴールを喜ぶメッシ/Marcelo Endelli/Getty Images

（ＣＮＮ）アルゼンチン・サッカー界のスーパースター、リオネル・メッシ選手（３８）は、健康が万全であれば、２０２６年のＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）に出場したいとの意向を示した。

メッシ選手は米ＮＢＣニュースのインタビューで、来年夏に米国とメキシコ、カナダの３カ国で開催されるＷ杯北中米大会への出場を示唆した。

「来年、インテル（マイアミ）でプレシーズンが始まったら、日々の状態を見極めたい。本当に１００％の力を出せるのか、チームや代表チームに貢献できるかを判断し、それから決断するつもりだ」と、メッシ選手は語った。「ワールドカップなので、本当に楽しみだ。前回のワールドカップで優勝したばかりなので、再びピッチでそのタイトルを守れるのは素晴らしいことだ」

メッシ選手は９月、アルゼンチンがＷ杯出場を決めた後も、出場の可否についてはまだ決めていないとしていた。

メッシ選手は当時、年齢を考えればＷ杯に出場するのは難しいとしつつ、「もうすぐ出場できるから、ワクワクしているし、出場する意欲も高い。いつも言っているように、一日一日、自分の感覚で臨む」と述べていた。

メッシ選手はクラブではバルセロナ時代を中心に数々のタイトルを獲得してきたが、国際大会では長らく栄冠に恵まれなかった。しかし、２１年に南米選手権（コパ・アメリカ）を制し、２２年にはカタール大会でアルゼンチンを１９８６年以来となるＷ杯優勝へと導いた。

メッシ選手は２００５年の代表デビュー以来、アルゼンチン代表として１１４得点を記録。もし２６年大会に出場すれば、自身６度目のＷ杯出場となる。