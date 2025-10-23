連載第63回杉山茂樹の「看過できない」日本がブラジルに３−２で逆転勝ちしたことを、日本のメディアは歴史的な勝利と報じて歓喜した。同時に、各国のメディアが震撼している様子も積極的に伝えた。しかし、それぞれの報道の"ビックリ度"についてまでは詳細に報じていない。疑ってみるべき点だろう。日本人が思っているほど、海外の人は驚いていないと考えるのが自然だと、筆者は考える。それは、国際親善試合の位置づけが日本