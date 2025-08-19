アルゼンチンサッカー協会（AFA）は18日、9月に控えたFIFAワールドカップ26南米予選に臨むアルゼンチン代表の候補メンバー31名を発表した。FIFAワールドカップ26南米予選第16節終了時点で、アルゼンチン代表は11勝2分3敗を記録し、勝ち点「35」を獲得。2位のエクアドル代表に勝ち点差「10」をつけており、既に南米予選を首位で終えることを決めている。3月シリーズの結果を受けて、アルゼンチン代表は既にワールドカップの出