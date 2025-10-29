イオンは、11月20日に「イオン 超！ブラックフライデーセール」を開始する。終了時期は地域等によって異なり、全国の「イオン」、「イオンスタイル」約600店舗とオンラインショップが対象となる。

「イオン 超！ブラックフライデーセール」では、WAON POINT最大30倍のポイントアップ企画やメンズスーツなどがセールとなる「半額祭り」や食品や日用品の「増量」企画、「イオンお買物アプリ」でのクーポン配布などが行われる。

イオンリテールの「イオン ブラックフライデー」では、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」、「イオンスタイル」など約380店舗が対象に店頭セールを開催する。期間は11月20日～30日。

セール商品はたとえば、「kikippaスピーカー」が9万9000円、「kikippaイヤホン」が2万9700円。「SHARP 液晶テレビ AQUOS GJ1シリーズ」の55型が9万8780円、65型が10万9780円。「アイリスオーヤマ サイクロン式スティッククリーナー」が1万978円で購入できる。

kikippaスピーカー／kikippaイヤホン

SHARP 液晶テレビ AQUOS GJ1シリーズ

アイリスオーヤマ サイクロン式スティッククリーナー

また11月11日10時からは、イオンスタイルオンラインで取り扱う衣料品や日用品などがほぼ全品20％オフとなるクーポンが配布される「イオンスタイルオンライン先行セール」も実施される。期間は11月11日10時～11月20日8時59分まで。

「買えば買うほど！ポイントアップ」企画

11月20日～30日の期間中、店舗またはオンラインサイトでイオンマークのついたカードのクレジット払いや、AEON Payのスマホ決済（イオンカード払い）を利用すると、期間中の合計購入金額に応じてWAON POINTが最大30倍還元されます。還元率は、合計5万円以上で10倍、10万円以上で20倍、20万円以上で最大30倍となる。

このほか、11月1日から「ブラックフライデー予約販売会」も実施。クルーズ旅行やペア宿泊ギフト、イオン特別プランの電気自動車（EV）や購入金額に応じた「graniph（グラニフ）」コラボのノベルティ配布や、TikTokでのダンスチャレンジ企画などが用意されている。

MSCベリッシマ クルーズ旅

イオンコンパス宿泊ペアギフト「黒金（くろがね）」

BYD 電気自動車 イオン特別プラン

graniph（グラニフ）コラボグッズ