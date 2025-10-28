【自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン】 2026年4月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン」を2026年4月に発売する。価格は9,900円。

本商品は「銀河英雄伝説 Die Neue These」より、ヤン・ウェンリーの戦艦「ヒューベリオン」を1/3000スケールプラモデル化したもの。実寸約300mmの迫力あるサイズ感となっており、メカデザインを担当した臼井伸二氏の監修のもと、複雑な立体形状を各種資料をもとに完全再現されている。

艦番号についてはデカールで再現でき、パッケージイラストは麻宮騎亜氏の描き下ろしとなっている。クリアパーツの台座が付属し、ディスプレイも可能となっている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップでは限定特典として「艦隊章アクリルブロックセット」が付いてくる。

自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン

2026年4月 発売予定

価格：9,900円

スケール：1/3000

サイズ：全長約300mm

(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会