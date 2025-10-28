Osmo Mobile 6

Amazonにて、 DJIのカメラ用ジンバルスタビライザーがセール価格で販売されている。期間は11月10日23時59分まで。

今回のセールでは、スマートフォン用フラッグシップモデル「Osmo Mobile 6」や、業務用「DJI RS 4」と「DJI SDR Transmissionコンボ」などのセット商品がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Osmo Mobile 6

Osmo Mobile 6は、手のひらサイズに簡単に折りたためるコンパクトさに加え、展開すると自動的に起動するため、すぐに撮影を開始できる。内蔵延長ロッドを伸ばせば、様々な角度からダイナミックに撮影でき、セルフィーも簡単に撮影可能。アップグレードされたActiveTrackで被写体に焦点を合わせ、映像作品をレベルアップすることができる。また、DJI Mimoアプリにはインテリジェント機能や撮影ガイドが多数搭載されており、撮影・編集・共有を効率的に行なえる。

DJI RS 4 +DJI SDR Transmissionコンボ セット

DJI RS 4は、軽量化された業務用スタビライザー。次世代 縦向き撮影にネイティブ対応し、作業効率性や安定化性能が向上。アクセサリーのエコシステムもさらに幅広く対応している。

DJI SDR Transmissionコンボは、SDRとWi-Fiの両方による映像伝送モードに対応。SDR技術により、映像伝送性能レベルが向上し、より優れた安定性と耐干渉性、透過性を実現する。

DJI RS 4 + DJI RS BG30 バッテリーグリップ

DJI RS 4とDJI RS BG30 バッテリーグリップのセット商品。DJI RS BG30 バッテリーグリップは、DJI RS 4 Pro /DJI RS 4/ DJI RS 3 Pro/ DJI RS 3 /DJI RS 2に互換性がある。

【DJI RS BG30 バッテリーグリップ】