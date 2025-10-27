マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上
日本マクドナルドは27日、公式サイトを更新。紙ストローを終了とし、11月19日よりコールドドリンク（紙カップ用）のフタを、ストローなしで飲めるフタに順次変更すると発表した。
【比較画像】「マクドナルド」以前のフタ→新しいフタ
バージンプラスチック削減の取り組みの一環。リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（以下、ストローレスリッド）で、全国で展開する。
なお子どもの飲食時は、ストロー付きで提供。また「マックシェイク」「マックフィズ」「マックフロート」、フラッペ、スムージーなどはストロー付きで提供する。
また、今年5月に長崎県で先行導入していた、持ち帰り用のプラスチック製手さげ袋(以下、レジ袋)「バイオマスプラスチック」を、全国のマクドナルド店舗で順次導入することも発表した。
今回導入するストローレスリッドは、3年以上の期間をかけて開発したもの。素材にはリサイクルPETを100%使用しており、ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさに加え、簡単に飲み口が開く一方で、テイクアウトやデリバリー時など不用意に開いて漏れを生じさせないのが特長となる。また、炭酸飲料のデリバリー時に振動で炭酸ガスの内圧で噴き出しにくいようなデザインにしている。
また、11月19日より、全国の店舗で順次、レジ袋をバイオマスプラスチック95％使用のものに切り替える。本レジ袋は2025年5月より長崎県の全店舗（佐世保基地店を除く23店舗）で先行導入しており、耐久性や使用感は従来使用していたレジ袋（バイオマスプラスチック50％使用）と変わらないことが確認されているという。
同社は「お客様にはご負担なく環境負荷削減のアクションにもご協力いただけますが、更なる環境負荷低減のため、引き続きレジ袋が不要な際にお申し出いただき、簡易包装にご協力いただけますようお願い申し上げます」とも呼びかけた。
同店マクドナルドは今年末までに、購入者に提供する容器包装類について「再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材」に変更することを掲げており、2022年より見直しを進めてきた。2022年から2025年まで容器包装類の素材の変更を行うことで、年間で約6600tのバージンプラスチックの削減を見込んでいる（2024年の各パッケージの使用数をもとに、変更前後のバージンプラスチック削減量から算出）。
【比較画像】「マクドナルド」以前のフタ→新しいフタ
バージンプラスチック削減の取り組みの一環。リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（以下、ストローレスリッド）で、全国で展開する。
なお子どもの飲食時は、ストロー付きで提供。また「マックシェイク」「マックフィズ」「マックフロート」、フラッペ、スムージーなどはストロー付きで提供する。
今回導入するストローレスリッドは、3年以上の期間をかけて開発したもの。素材にはリサイクルPETを100%使用しており、ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさに加え、簡単に飲み口が開く一方で、テイクアウトやデリバリー時など不用意に開いて漏れを生じさせないのが特長となる。また、炭酸飲料のデリバリー時に振動で炭酸ガスの内圧で噴き出しにくいようなデザインにしている。
また、11月19日より、全国の店舗で順次、レジ袋をバイオマスプラスチック95％使用のものに切り替える。本レジ袋は2025年5月より長崎県の全店舗（佐世保基地店を除く23店舗）で先行導入しており、耐久性や使用感は従来使用していたレジ袋（バイオマスプラスチック50％使用）と変わらないことが確認されているという。
同社は「お客様にはご負担なく環境負荷削減のアクションにもご協力いただけますが、更なる環境負荷低減のため、引き続きレジ袋が不要な際にお申し出いただき、簡易包装にご協力いただけますようお願い申し上げます」とも呼びかけた。
同店マクドナルドは今年末までに、購入者に提供する容器包装類について「再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材」に変更することを掲げており、2022年より見直しを進めてきた。2022年から2025年まで容器包装類の素材の変更を行うことで、年間で約6600tのバージンプラスチックの削減を見込んでいる（2024年の各パッケージの使用数をもとに、変更前後のバージンプラスチック削減量から算出）。