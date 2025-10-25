この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『永住権廃止か？厳格な条件で今後イギリスには住めなくなるかもしれない理由について紹介します！』と題した動画で、イギリスにおける永住権制度の最新動向や世界の移民・居住権事情について詳しく語った。宮脇氏は動画序盤で「その国に住める権利は、資産だと思っています。自分にとって有利な国や、適正が合う国を選んで移り住むのも一つの選択肢」と強調。投資や資産防衛の視点から、「居住権」をカードのように複数持つ発想が今後重要になると呼びかけた。



イギリスでは、政党『リフォームUK』党首ナイジェル・ファラージ氏が「永住権を廃止し、5年ごとに審査して更新する仕組みに戻す」との発言を行い、国内外で波紋を広げている。宮脇氏は「イギリスだけでなく世界中で移民政策が再考される時代。今後、外国人の受け入れにおいて厳格化が進む流れは無視できません」としつつも、「現時点で法案化はされておらず、現地世論も慎重な姿勢を見せている」と冷静に解説。



カナダやオーストラリアでも受け入れ人数の抑制やビザ要件の厳格化など、人気国ほど政策が引き締まる傾向にある一方で、ニュージーランドやタイ、マレーシア、中東ドバイなど経済活性化を意図して外国人を積極的に受け入れる国も増加しているという。「すべての国が規制強化の方向というわけではなく、自国の状況によって迎える側の方針も大きく異なります」と宮脇氏は分析、自分のライフスタイルや資産防衛の観点から「どの国の居住権・永住権を持つか、俯瞰的に戦略を立てていくことが現代の資産防衛のスタンダードになりつつある」と呼びかけた。



日本人の二重国籍問題や、国籍保有による税や兵役の義務にも踏み込み、「国籍だけでなく複数の居住権をレイヤリングして保有することで、国ごとの弱点を補いながらフットワーク軽く人生をデザインすることができる」と解説。「日本のパスポートを持ったまま、例えばUAEのゴールデンビザやタイランドエリート、ポルトガルのゴールデンビザを重ねて持つことで、有利な税制や生活拠点の自由度を高められる」と、具体例も紹介した。



動画の終わりには「居住権や永住権の取得は、規制強化の前に取れるうちに取るのが賢明かもしれません」と助言し、各国の現場ルールや最新事情については自身が主催するコミュニティで網羅していると案内し、動画を締めくくった。