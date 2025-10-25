きょうもクマによる被害が各地で確認されています。宮城県では早朝、住宅の玄関先で住民の女性がクマに襲われ、けがをしたほか、飼い犬がクマにくわえられて連れ去られる被害がありました。

記者

「住宅脇のやぶから出没したクマは、こちらの玄関先で洗濯物を干そうとしていた女性を襲った後、そのまま東側の田んぼの方向に逃げて行ったということです」

きょう午前6時10分頃、宮城県大衡村の住宅で、この家に住む60代の女性が玄関を出たところ、体長80センチほどのクマに襲われました。女性はすぐに家の中に逃げ込みましたが、左腕などにけがをしました。命に別状はないということです。

現場は森や田んぼに囲まれた住宅が点在する地域で、警察がパトロールするなどして警戒を続けています。

一方、きょう午前9時半頃、宮城県大崎市の住宅で、住民が外から動物のうなり声のような音が聞こえたため庭を見たところ、体長およそ80センチのクマが庭で飼っている体長およそ50センチの柴犬をくわえていました。クマは柴犬をくわえたまま、北側のやぶの中に入って行きました。

警察が付近の住民に注意を呼びかけています。