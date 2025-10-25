ワールドシリーズ

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。先発したブレイク・スネル投手は5回0/3を投げ5失点。チームに勢いをもたらすことはできなかった。試合後には「言い訳はできない」と反省の言葉を口にした。

序盤から制球が安定せず、毎回ランナーを背負う苦しい展開。打線に2点の援護を受けるも、4回に2ランを打たれ同点に追いつかれた。6回には無死満塁の大ピンチを招いて降板。2番手でマウンドに上がったシーハンが勝ち越しを許し、その後もリードを広げられた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeが、試合後にロッカールームでの囲み取材の様子を公開。スネルは自身の投球について「言い訳はできない。もっと良くならなければならない。ストライクを投げないと」と肩を落とした。

また「ボールの位置が定まっていなかった。単純なことさ。ストレートとチェンジアップの制球が良くなかった」と普段通りの制球力が上手く発揮できなかったことを悔やんだ。

初戦を落としたドジャースは25日（同26日）、再びトロントでWS2戦目を戦う。スネルは「本当に悔しかったけど、多くのことを学んだ。まだ自信はある。自分の能力は分かっているし、何者かも分かっているつもりだ」と次回登板に向けて意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）