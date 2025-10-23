温泉×グルメ×海ビュー！「大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽」で女子旅リトリート
「ちょっとリセットしたいな」--そんな気分のときにぴったりな旅を見つけました。温泉に癒されて、おいしいごはんで心も満たされる・・・女子旅だからこそ味わえる“何もしない贅沢”を味わえるのが和歌山県白浜町にある「大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽」です。
■京都や大阪からは直通バスも！ 楽々アクセスがうれしい
和歌山県の南に位置する南紀白浜は、日本三大古湯としても有名です。穏やかな気候で、豊かな自然に恵まれた場所でリトリート旅を満喫しました。
そして、いよいよ到着したのが「大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽」。明るく広いロビーがお出迎えしてくれました。
ロビーの奥にはプレミアムラウンジがあり、ここではアルコールやソフトドリンクを自由にいただけます。まずは、旅のスタートに乾杯！
梅が特産の和歌山県ということもあり、梅酒もついつい飲みたくなりますね。プレミアムラウンジは滞在中、何度も利用が可能です。
■鮮度抜群の豪華な「大江戸三つ星バイキング」
旅の楽しみといえばなんと言ってもグルメです。ここでは新鮮で豪華な地元の食材を中心にした「大江戸三つ星バイキング」が楽しめます！
市場直送の天然本まぐろをはじめとした鮮度抜群の旬の海鮮は、お造りやお寿司で提供されます。
ぜひ試してもらいたいのが「海鮮浜蒸し」です。カニやホタテ、牡蠣やサザエなど好きなものを好きなだけ自分のテーブルで蒸していきます。自分のペースで堪能できるのがバイキングのいいところですね。
ほかにもライブキッチンでは出来たての料理が次々と提供されています。中でもその香りでみんなの足を止めていたのが、「うなぎの蒲焼き」。
自分だけの小さなうな丼ができあがり。食べたいものがたくさんあるので、少しずつ取るのを心がけました。
ご当地メニューも忘れずに。こちらは「めはり巻き寿司」です。ほかにも「黒毛和牛ロース焼きすき」や「ステーキ」など盛りだくさん。お腹いっぱいになるまでレストラン「くろしお」でゆっくり過ごしたあとは、温泉へ直行。
※提供時間・サービス内容は公式サイトを確認してください。
※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます。
■歴史ある南紀白浜温泉
南紀白浜温泉は日本書紀や万葉集にも登場する歴史ある温泉。肌になじむ泉質で、ゆっくりとつかっていると肌はすべすべになり、身体はぽかぽかに。
露天風呂は男女入替制の「彩の湯」、「朝の湯」と水着着用で利用できる「楽の湯」の3種類。内湯と合わせて思う存分リラックスしましょう。
■広いお部屋でなにもせずに過ごす贅沢
この日宿泊したのは、広々とした和室の客室です。
広めのテラスにはベンチもあり、気持ちのいい風に当たることもできました。あえて予定を立てずに、のんびり過ごすのがおすすめ。気の向くままに、もう一度温泉に浸かって湯けむりに包まれたり、プレミアムラウンジに向かったり、好きなときに好きなことをする贅沢な時間です。そんな自由な過ごし方こそ、この旅の醍醐味。
■絶景を見てリフレッシュ！
周辺にはチェックしたい迫力のあるスポットも。「大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽」から車で10分程度で到着したのが「三段壁」です。
高さ約50ｍの階段状の断崖です。青い海と白い波しぶきは圧巻です！
三段壁からエレベーターで降りると「三段壁洞窟」も見ることができます（有料）。平安時代に源平合戦で知られる熊野水軍が船を隠したという伝説が残っている洞窟です。牟婁大辯才天が鎮座しており、パワースポットとしても有名。打ちつける波の音を聞いていると不思議と心が整うよう。温泉とグルメで癒やされたあとは、ここでエネルギーをチャージして、リトリート完成です。
グルメと温泉、そしてパワースポットの力に癒されて、心も体もすっかりリセットです。日常を少し離れて、自分を整える。そんなご褒美のような旅になりました。
■大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽
住所 ： 和歌山県西牟婁郡白浜町 3753