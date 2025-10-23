DECO*27の『マシュマロ』MVに“コメント職人”が降臨！ 炸裂するコメントアートに「天才やんか」「職人すごすぎる」と絶賛の嵐

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『DECO*27 - マシュマロ feat. 初音ミク』というDECO*27さんの動画です。

DECO*27 - マシュマロ feat. 初音ミク

DECO*27さんの新曲『マシュマロ feat. 初音ミク』が、ニコニコ動画で熱い盛り上がりを見せています。甘いタイトルとは裏腹に、スリリングな言葉と攻撃的なサウンドが響くロックナンバーです。

動画を再生すると、ポップでかわいらしいロゴが登場します。しかしすぐに印象は一変。重厚なギターがうなりを上げ、画面は血を思わせる赤で塗りつぶされます。

そんな楽曲とともに注目を集めているのが、ニコニコならではの“コメント職人”による見事なコメントアートです。イントロが始まってすぐ、「0:34より職人降臨」と大きな赤文字のコメントが出現。実際にその時刻になると、驚くような演出が現れます。

まるでMVの一部かのように、画面のあちこちに歌詞をなぞる文字が飛び交います。ユーザー向けのコメント機能を駆使したもので、色や枠まで巧みにデザインされています。視聴者からも「天才やんか」「職人すごすぎる」と驚きの声が次々とあがります。

他にも、初音ミクの歌に合わせて「あああああああ」の弾幕が一斉に流れたり、炎の絵文字が大量に流れたりするなど、大きな盛り上がりをみせています。コメントによって映像が“拡張”されていく様子は圧巻です。

また、頭を撃ち抜かれたような初音ミクのイラストには、「赤井ニキやりあがったな」「赤井ニキがさらに気まずくなった瞬間」といったコメントも寄せられています。DECO*27さんの代表曲『ヒバナ』を連想させる演出には多くのファンが心をくすぐられています。

MV自体は一枚のイラストを主にしたシンプルな構成ですが、ユーザーのコメントが重なり合うことでまったく新しい表現へと進化しています。音楽、映像、そしてコメントの一体感が味わえる作品です。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

職人最高

ドアスコープ越しに攻撃されたのかな

ニーナさん２極すぎてどっちも好き

これからマシュマロ焼く時に参考にします

かっけぇ、、

文／高橋ホイコ