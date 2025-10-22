この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「金価格の上昇に歯止めが効かない！ゴールドが上昇している今、おすすめの買い方について解説します！」と題した動画で、現在の金ブームや金小型現物の品薄の背景、そして今後投資家が選ぶべき資産防衛策について詳細に語った。

動画冒頭で、宮脇氏は「物理的な金、特に個人が扱いやすい小さなサイズの現物が市場から消えつつあるという点にあるんですよ」と現状の核心を指摘。田中貴金属、三菱マテリアルといった大手企業が、小型金地金の販売を一時停止するという異例の措置に踏み切ったことに耳目が集まる。「今ゴールドが上がっていて、1g2万円突破とか、そんな感じで日本でも高騰していますが、そのぐらい価格が上がっている中でも需要も高い」と分析した。

背景にあるのは、世界的なインフレや地政学的リスクの高まり、中央銀行による爆買いや円安の影響だ。「紙のお金を持っていると危ないなと、つまり金を持ちたいと考えるわけですね」とし、特に資産が多くない個人にとって「小さなものって買いやすい。やっぱり需要が高いのは小さな、いわゆる小口化されたもの」と需給のひっ迫理由を解説。

今後について宮脇氏は、「これは一時的に需要と供給のバランスが崩れていることにすぎない」と冷静に捉え、「慌てて売ったり買ったりするのではなく、月々の積み立てを始めている人は、淡々と続けるのが戦略」「大きなサイズのものを狙う、地金型コインを検討する」など現実的な代替策も提示している。

地金型コインの魅力についても、「コインの現物を見ることのメリットっていうのは、やはりその現物資産ですから、実際にその目の前で見ることができて、魅力だと思います」「持ち運びやすさや流動性、分割のしやすさの面からも有利」と熱弁。

動画の最後には「既に積立投資を始めている人は、淡々と続ければいいと思いますし、これから投資をしたい人は地金型コインも有効な手段」「そもそも金に、なぜ投資をするのか改めて考えてもいい」と、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:15

小型金の品薄と販売停止、なぜ今現物が買えないのか？
13:11

金の延べ棒は持ち出し困難、コインなら持ち運びやすい？
21:25

動画特典プレゼント！LINE登録で限定資料を無料配布

関連記事

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘「円安で15%資産減、“大衆富裕層”の定義が激変」

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘「円安で15%資産減、“大衆富裕層”の定義が激変」

 海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘！「円とドル偏重は危険、制度的不安時代には通貨分散とデジタルゴールドが必須」

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘！「円とドル偏重は危険、制度的不安時代には通貨分散とデジタルゴールドが必須」

 海外不動産投資家の宮脇さき氏が語る「オルカンS&P500より事業売却！『10万円→億超え』の現実的方法」

海外不動産投資家の宮脇さき氏が語る「オルカンS&P500より事業売却！『10万円→億超え』の現実的方法」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

さきの海外不動産しか勝たん_icon

さきの海外不動産しか勝たん

YouTube チャンネル登録者数 11.50万人 863 本の動画
宮脇さき＠海外不動産個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営
youtube.com/channel/UCpv0oCYCHywaOIsqh48MEVw YouTube