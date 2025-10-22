LE SSERAFIM新曲「SPAGHETTI」パフォーマンス一部公開！指の動作と肩を弾ませる振り付けを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが、1stシングル「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」のMVティザー映像を公開した。

■3つのコンセプトと連動したティザー映像

ティザー映像は、LE SSERAFIMがフードトラックでスパゲッティを調理するシーンから始まり、最初は料理以外には無関心な様子で料理を作っている。次のシーンでは、打って変わって人々と一緒に踊り、自由奔放な魅力を放つ。続いて、人々がLE SSERAFIMのスパゲッティを食べるために熱狂するシーンが展開されると、先日公開されたTEASING FILM「EAT IT UP!」の映像と、3つのコンセプト「CHEEKY NEON PEPPER」「KNOCKING BASIL」「WEIRD GARLIC」と連動する演出が展開された。

また、MVのティザー映像を通して、「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」のパフォーマンスの一部が公開。メンバーは、“歯の間に挟まった SPAGHETTI / 取りたい bon appetit”のパートで、指の動作と肩を弾ませる独特な歌詞に合う楽しい振り付けを披露している。

1stシングル「SPAGHETTI」は、10月24日13時にリリースとなる。タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」は、オルタナティブ・ファンク・ポップ ジャンルの中毒性の高いビートが印象的な楽曲。SAKURAとHUH YUNJINが楽曲制作に携わったことに加え、BTSのJ-HOPEがフィーチャリングアーティストとして参加したことで、世界中のK-POPファンから大きな注目を集めている。また、収録曲「Pearlies (My oyster is the world)」は、これまでLE SSERAFIMのそばで見守ってくれたFEARNOT （ファンダム名） に感謝の気持ちを伝えるファンソングとなっている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SPAGHETTI」

関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

■【画像】LE SSERAFIMアーティストビジュアル