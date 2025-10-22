この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

はじめに



遺品整理や不用品回収を進めるとき、「一気に片付けるのは大変…」「持ち家なので仕分けが慎重に必要」と悩まれる方は多いのではないでしょうか。

今回ご紹介するのは、関西でゴミ屋敷・不用品回収・遺品整理を手がける専門業者「イーブイ」が対応した実例です。依頼者と一緒に“要る・要らない”を確認しながら、複数回に分けて無理なく進める方法をご紹介します。



広大な持ち家での遺品整理



今回の現場は2階とその隅切り、そして今後は3階も作業予定の広い住宅。

イーブイ代表の二見氏は「今日1日でトラック2台、また別日で2台、さらに別日で2台という作業工程を組んでいます」と話し、一度で終わらせず、数回に分けて作業を進める方針を強調しました。



お客様と一緒に進める片付けスタイル



お客様が「ほとんどいらない」と仕分けを進める中、二見氏は「業者と依頼者がコミュニケーションを取りながら一緒に進めることが大切」とコメント。

持ち家に住み続ける場合、必要な家具や生活用品を残しつつ進めるため、業者の独断ではなく依頼者と二人三脚で片付けを行うのが安心です。



持ち家整理の特徴と難しさ



「持ち家でできる遺品整理は、一気にやるのではなく複数回に分けることが多い」と二見氏。

少しずつ整理していくことで心の整理も進み、依頼者にとって負担が少なくなります。



現場ならではの工夫と苦労



大量の本や紙ごみを仕分ける際、「袋に詰めすぎると重くて持てない」ため、あえて量を調整して袋詰めを行うなど、現場ならではの工夫が欠かせません。

こうした細やかな対応が安全で効率的な片付けにつながります。



スタッフ全体での連携と準備



イーブイでは毎朝の朝礼でルート確認や注意事項を共有し、アルバイトスタッフを含め全員が情報を把握して現場に臨んでいます。

「事前の情報共有がスムーズな作業につながる」と徹底しています。



今後の作業予定とお客様への寄り添い



今回の契約は最低3回の荷台積切りを前提とし、進捗を確認しながら次の作業を決定する流れ。

「お客様と打ち合わせしながら進めていく」という姿勢が、安心感を与える大きなポイントです。



まとめ



遺品整理や持ち家の片付けは、一度にすべてを終わらせるのではなく、複数回に分けて依頼者と一緒に進めることで負担が少なく、気持ちの整理もしやすくなります。

プロの業者に依頼することで、安全かつ効率的に作業を進めることができます。



イーブイでは、遺品整理・ゴミ屋敷清掃・不用品回収を関西一円で対応しています。

「片付けを無理なく進めたい」「持ち家整理で悩んでいる」という方は、ぜひ一度ご相談ください。