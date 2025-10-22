この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【定年退職後の健康保険】一番支払いが安く済むお得な選択肢は？絶対に比較して！【任意継続/国民健康保険】」と題し、元銀行員FPのふみの氏が退職後の健康保険選びについて徹底的に解説した。ふみの氏は冒頭で「定年退職後の健康保険で30万円損する可能性があることを知っていましたか？」と警鐘を鳴らし、実際に選択ミスをして年間30万円損したケースもあると明かす。「退職前にしっかり比較することが必要」と、お金の知識の重要性を強調した。



動画ではまず、退職後に選べる健康保険の選択肢として「家族の扶養」「任意継続」「国民健康保険」の3つを紹介。ふみの氏は「家族の扶養に入ることができれば、保険料が1円もかからない“最強の選択肢”」と語る。だが、年収要件などの厳しい条件があるため、「年金だけで年間180万円以上もらう方は、この選択肢は使えない」と注意を呼び掛けた。



次に多くの人が迷う「任意継続」と「国民健康保険」についてメリット・デメリットを比較。任意継続の最大の利点は「会社員時代とほぼ同じ手厚い補償が受けられる」という点で、特に大企業の組合健保には「1カ月の自己負担額が2万～2万5000円で済む“付加給付”という最強の制度がある」と熱弁。一方、「退職後は会社負担が無くなるので保険料が単純に2倍になるものの、上限が設けられている」と、現役時代の収入が高かった人には有利な場合があることを解説した。



国民健康保険については、「前年の所得で保険料が決まるため、退職1年目は現役時の高い所得を基準に高額請求されるのが“大きな落とし穴”」と警告。さらに「国保には扶養の考えがなく、加入者全員分の保険料がかかる」とデメリットも述べている。



実際のシミュレーションでは、64歳・名古屋市在住の退職者の例をもとに「1年目は任意継続の方が年6万円お得だが、2年目からは国保に切り替えることで年間28万～30万円も負担が減る」と解説し、「1年目は任意継続、2年目は国保の“ハイブリッド戦略”が最強の選択になる」と独自のノウハウを伝授。



ふみの氏は動画の最後で「家族の扶養が無い場合、条件ごとに必ず比較・計算サイトの活用を」と呼びかけ、「どちらが得かは人それぞれなので、損しないためにしっかり確認を」と改めて強調。「この動画が役立ったら高評価＆チャンネル登録お願いします」と締めくくり、視聴者の将来に向けた行動を後押しした。