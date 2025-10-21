『ウルトラマンティガ』CONVERGE MOTION ウルトラマンに「グリッターティガ」などがラインナップ
バンダイは、「CONVERGE MOTION ウルトラマン14(10個入)」(7,590円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「CONVERGE MOTION ウルトラマン14(10個入)」(7,590円)
今年30周年を迎える『ウルトラマンティガ』から、グリッターティガ、ゴルザ、キリエロイドがラインナップ。
そして「CONVERGE MOTION ウルトラマン」100体目記念として、ウルトラマン(1973年ver.)も登場。さらに立体化要望の高いグリージョや人気キャラクターのマグマ星人に加え、80(ダイナマイトボール)やビルガモといった驚きのラインナップで展開される。
【ラインナップ】
1. グリッターティガ
2. ウルトラマン(1973年ver.)
3. ウルトラウーマングリージョ
4. ウルトラマン80(ダイナマイトボール)
5. マグマ星人
6. ビルガモ
7. ゴルザ
8. キリエロイド
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)円谷プロ
