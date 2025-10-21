バンダイは、「CONVERGE MOTION ウルトラマン14(10個入)」(7,590円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「CONVERGE MOTION ウルトラマン14(10個入)」(7,590円)

今年30周年を迎える『ウルトラマンティガ』から、グリッターティガ、ゴルザ、キリエロイドがラインナップ。

そして「CONVERGE MOTION ウルトラマン」100体目記念として、ウルトラマン(1973年ver.)も登場。さらに立体化要望の高いグリージョや人気キャラクターのマグマ星人に加え、80(ダイナマイトボール)やビルガモといった驚きのラインナップで展開される。

【ラインナップ】

1. グリッターティガ

2. ウルトラマン(1973年ver.)

3. ウルトラウーマングリージョ

4. ウルトラマン80(ダイナマイトボール)

5. マグマ星人

6. ビルガモ

7. ゴルザ

8. キリエロイド

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。



















(C)円谷プロ