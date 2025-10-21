Snow Man向井康二、ここちよさそうな表情を披露！ちふれ新WEBCMにて保湿でうっとり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二が起用されているちふれのスキンケア 保湿シリーズより、新ビジュアルならびに新WEBCM第2弾『季節の変化は、素顔にやってくる篇』が公開された。

■向井康二がちふれユーザーと対話をしながらフォトセッション

『季節の変化は、素顔にやってくる篇』は、向井康二と第1弾のWEBCM『素顔は語る篇』に登場したキャスト（ちふれユーザー）が、季節を経て再会し、気温が下がり、乾燥が気になる季節に向けて対話をしながらフォトセッションを行い、被写体の“素”の表情（素顔）を引き出すというコンセプト。

今回は、向井やキャストが“保湿化粧水 とてもしっとり タイプ”を手にとり、優しく顔になじませ、ここちよさそうな表情をしている様子も。人々の肌をそっと支えるちふれ 保湿シリーズの魅力を伝える新WEBCMとなっている。

■プレゼントキャンペーン第2弾実施

11月14日より、対象商品を1,500円（税込）以上購入すると抽選でオリジナルグッズやくらしを彩る衣食住アイテムが当たるプレゼントキャンペーンの第2弾も実施される。

第1弾に続き、店頭にて秋冬向けのB2サイズのポスター、POP、等身大パネルを展開する（ポスター、等身大パネルは店舗により、掲示・設置がない場合あり。店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください）。

■関連リンク

【動画】WEBCM『季節の変化は、素顔にやってくる篇』（10月21日10時公開予定）

https://www.youtube.com/watch?v=NcYiq0TXQJk

キャンペーンサイト（10月21日10時更新予定）

https://kurashi.chifure.co.jp

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/