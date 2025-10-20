日本マクドナルドは、ゲーム「ストリートファイター」コラボレーションの「ストリートバーガーズ」から、「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」など期間限定の3メニューを、2025年10月22日〜11月下旬まで発売する。

リュウ・春麗・ケンをイメージした3つのバーガー

同ゲーム内に登場する3人のキャラクターをイメージした3メニューが登場する。

「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、道着を着用したメインキャラクター「リュウ」をイメージ。ポークパティにてりやきソースをからめた「てりやきマックバーガー」に、ローストガーリックとたまり醤油の旨みが特長の焦がしにんにくマヨを合わせた。

価格は470円〜（以下全て税込）。

「油淋鶏マヨチキン」は、カンフー技を使う「春麗（チュン・リー）」をイメージ。「チキンフィレオ」をベースに、甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜を合わせた、さっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさを引き立てている。

価格は470円〜。

「トリチ」は、金髪がトレードマークの「ケン」をイメージして1年ぶりに再発売。100％ビーフパティが3枚入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドしたボリュームのある一品となっている。

価格は590円〜。

このほか、朝からダブチを味わえる朝マック「ダブチソーセージマフィン」（400円〜）、コンソメの味わいの「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」（ポテト単品、バリューセットの価格に＋40円）。

炭酸エナジードリンク「マックフィズ みなぎるエナジー」（300円〜）、「マックフロート みなぎるエナジー」（380円〜）も期間限定で発売する。