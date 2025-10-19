Photo: 山田洋路

朝のカフェでPCを開くと、その傍らでスマホが自然にこちらを向いている。

そんなスマートなワークスタイルに、ずっと憧れてきました。今回試した「Dual Magic Ring Rev版」は、そんな理想の風景を簡単に実現してくれる逸品です。

スマホの「定位置」が、家の中、そして外出先のあらゆる場所に生まれる。「Dual Magic Ring Rev版」を試してわかった、その魅力をご紹介しますね。

手に伝わる剛性と、高精度なヒンジ

Photo: 山田洋路

まず印象的だったのが、アルミニウム合金のソリッドな質感。その真価は、ヒンジを動かした瞬間にわかりました。

安価な製品にありがちな軽々しさや、頼りない緩さとはまったくの無縁。ヒンジに適度な抵抗感があって滑らかに動き、何度も開いたり畳んだりを繰り返しても、緩くなる気配がありません。そして、思い通りの角度でピタッと静止。この「どこでも止まる」という信頼感が、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。

スマホがまるでセカンドスクリーンのように

Photo: 山田洋路

最も試したかったのが、PCとの連携です。

室内用のメタルプレート（オプション）をノートPCの背面に貼り付け、スマホを吸着させてみると…その瞬間、意外な固定力に驚きます。

スマホを付けたまま2時間デスクワークをしてみましたが、タイピングの振動でスマホが外れることはなし。通知の確認や資料の参照がとてもスムーズで、作業効率も上がりました。これはもう「使える」というレベルではなく、仕事の必需品かも。

Photo: 山田洋路

ちなみに、薄型のケースを付けたままでも磁力はしっかり効きます。ただ、これはあくまで一時的な支えと考えた方がよさそうです。

強く振ったりすると外れてしまうので、iPhone本体に吸着するか、日常的にケースを使うなら、付属のメタルリングをケースに貼り付けて使うのがおすすめ。そのひと手間で安心感が手に入ります。

8インチタブレットも支える、その懐の深さ

Photo: 山田洋路

この製品のポテンシャルは、スマホだけにとどまりません。

メタルリング（2枚付属）やメタルプレートを使えば、8インチタブレットのような少し重いデバイスで使っても安定感があります。

動画を観たり本を読んだり、これまでタブレットの置き場所に困っていた場面でも、「Dual Magic Ring Rev版」が最適な角度を作ってくれます。この汎用性の高さは、デバイスを複数使い分けるユーザーにとって、本当に嬉しいポイントです。

日常の景色が変わる。「スマホのパワーを拡張する」ということ

Photo: 山田洋路

意識的にいろいろな場所で使ってみて、便利なスマホのパワーをさらに拡張できるツールなのだと実感できました。

パソコン に取り付けて、スマホをセカンド モニター にする 働き方改革 。洗面台の鏡横に取り付けて、歯磨きの時間にニュースをチェックする朝の新習慣。高温にも耐える車用プレートと合わせて、移動中の動画鑑賞を楽しむ即席シアター。

強力な磁力、タフなヒンジ、そしてタブレットさえ支える懐の深さ。「Dual Magic Ring Rev版」は、デジタルライフでの「ちょっとした不便」を、1つずつ丁寧に取り除いてくれる、素晴らしいアイテムでした。

もし、日常のさまざまなシーンで「スマホの定位置が足りない…」と感じているなら、「Dual Magic Ring Rev版」がスマートな助け舟となってくれるはず。以下のプロジェクトページには、この製品が持つさらなる可能性が示されているので、ぜひ参考にしてみてください。

