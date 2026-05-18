移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード新監督就任が決定的になったと報じた。お馴染みの決め台詞「Here We Go」とともに伝えている。報道によると、両者はすでにすべての条件面で口頭合意に達しており、現在は正式契約へのサインを残すのみだという。契約期間は2年になる見込みで、モウリーニョ監督は、近く行われるレアル・マドリード対アスレティック・ビ