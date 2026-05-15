100型4K液晶「RGB100UXS」 ハイセンスジャパンは、微細なRGB LEDチップをバックライトに使用した4K液晶テレビ「RGB UXSシリーズ」を5月25日より順次発売する。2025年に世界初のRGB LED液晶テレビを市場投入したハイセンスだが、日本発売は今回が初めて。サイズは100型、85型、75型、65型。価格はオープンで、市場想定価格は484,000円前後(65型)から。 「RGB UXSシリーズ」ラインアップ ・100型「RGB10