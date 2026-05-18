18日14時現在の日経平均株価は前週末比480.12円（-0.78％）安の6万929.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は416、値下がりは1120、変わらずは24と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は129.53円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が90.51円、アドテスト が51.89円、ＳＢＧ が51.49円、ファナック が40.06円と続いている。 プラス寄与度トップはキオ