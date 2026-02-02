講談社「ヤングマガジン」のウェブサービス「ヤンマガWeb」は、木下由一さんの連載漫画「あらくれお嬢様はもんもんしている」の2026年2月2日配信の最新話に誤植があったとして、訂正・謝罪した。「ページの差し替えもお願いしていまして」ヤンマガWebの公式Xは2日朝、「あらくれお嬢様はもんもんしている」について、「本日更新の『その59 後編』ラストページに誤植がありました」と報告。「最終単行本第9巻」と記載されていたが、