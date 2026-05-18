「びっくりするほどホワイト！」【漫画】この作品の本編を読む→子どもの体調管理も仕事のうち！保育園からの突然の呼び出しに、申し訳なさを抱えながら早退を切り出す母親。2026年5月現在、SNSで「こんな会社に転職したい」「発想が天才すぎる」と大反響を呼んでいるのが、漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの描く5コマ漫画だ。日々X(旧Twitter)に作品を投稿し、Kindleでも多くの無料作品を公開している伊東さん。今回紹介するエピソー