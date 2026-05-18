大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）東前頭４枚目・豪ノ山（武隈）は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）をはたき込み、７勝目を挙げて勝ち越しに王手をかけた。立ち合いで当たって一気に前進したが、反撃されて土俵際に追い込まれた。だが、両足で徳俵をつかんで粘る執念を見せ、逆転のはたき込み。物言いがついたが、軍配通りに白星をつかみ「諦めていたら、今日みたいに星は拾えていない。しっかり体が動いている」とうな