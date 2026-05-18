中国の極地調査船「雪龍2号」が5月18日に上海に戻りました。このことにより、中国の第42次南極観測がすべて終了しました。今回の南極観測は極地調査船の「雪龍号」と「雪龍2号」によって実施されました。2隻は2025年11月1日に上海を出発し、「雪龍号」は今年4月9日に帰還しました。「雪龍2号」は南極プリッツ湾での「秋季南大洋（南極海）生態系調査」に関する共同航海ミッションを終えてから帰還しました。「雪龍2号」は199日間に