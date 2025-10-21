「ガールスカウトは長年にわたり、少女たちが自分らしく輝き、よりよい社会を創ることを目指して活動してこられました。そのような努力が実を結び、ジェンダー平等を含むよりよい社会が実現することを願っています」10月19日午後、東京・渋谷区で開かれたガールスカウト日本連盟主催の「ガールズメッセ2025」に出席された佳子さま。式典では冒頭のようにお言葉を述べられ、全国の女子生徒らの活動報告に笑顔で拍手を送られていた。