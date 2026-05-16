◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第1日1回戦早大4―9明大（2026年5月16日神宮）早大のエース高橋煌稀（3年＝仙台育英）が6回まで明大打線を無安打に抑えていたが、7回に先頭を四球で歩かせ、内海の二塁打、ルーキー為永の2ランで4失点した。小宮山悟監督が試合のポイントに挙げたのが6回の攻撃。1死満塁と追加点のチャンスに高橋海翔（3年＝山梨学院）がフルカウントからボール球を振って三振。続く尾形樹人（同＝仙台