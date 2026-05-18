プレミアリーグのアーセナルがFWの獲得を検討している『L'Équipe』によると、ターゲットはリーグ1のパリ・サンジェルマンでプレイするブラッドリー・バルコラ。23歳のフランス代表FWで、出身はリヨン。2023年にPSGに移籍し、今季は公式戦48試合で13ゴール7アシストを記録している。PSGとバルコラの現契約は2028年まで、クラブは新契約を用意しており、フランス代表FWの引き留めに動いている。ただ、交渉は現在停滞中で、CL決