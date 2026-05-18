ディオール バックステージから、2026年夏のメイク気分を盛り上げる新作コレクションが登場♡透き通るような“ガラスツヤ肌”を叶える「バックステージ グラッシー グロウ スティック」をはじめ、多機能メイクキープミストや、南国フルーツから着想を得た数量限定ジューシー ピンク コレクションまで、旬のツヤ感と血色感を楽しめるアイテムがラインアップします。 水光ツ