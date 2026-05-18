週明け１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値と比べて１０００円超下落した。午前の終値は５６６円２０銭安の６万８４３円０９銭だった。前週末の米国株式市場では、原油価格の高止まりや米長期金利の上昇が嫌気され、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に幅広い銘柄が売られている。市場では