小野田紀美経済安保相の毅然とした対応に…記者が「すみませんでした」

  • 小野田紀美経済安保相が11日の会見で怒りを滲ませたと「女性自身」が報じた
  • 安倍晋三氏銃撃事件に対する「気持ちの整理」について聞かれた小野田氏
  • 厳しい表情と低いトーンで「一生つきません」と言い、記者は思わず謝罪した
