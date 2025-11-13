ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 小野田紀美経済安保相の毅然とした対応に…記者が「すみませんでした… 小野田紀美 経済産業省 時事ニュース ゴシップ 女性自身 小野田紀美経済安保相の毅然とした対応に…記者が「すみませんでした」 2025年11月13日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小野田紀美経済安保相が11日の会見で怒りを滲ませたと「女性自身」が報じた 安倍晋三氏銃撃事件に対する「気持ちの整理」について聞かれた小野田氏 厳しい表情と低いトーンで「一生つきません」と言い、記者は思わず謝罪した 記事を読む おすすめ記事 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月13日 7時54分 【独自】広末涼子さん書類送検へ…時速180キロ超で追突事故起こしケガさせた疑い “双極性感情障害”で芸能活動休止中 2025年11月12日 17時31分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 「あだ名は“レジェンド”」血だらけで仕込みを続行…クマ返り討ちにした57歳ラーメン店員の“驚異の強さ”と“その後” 2025年11月12日 16時0分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分