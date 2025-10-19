9月13日の午前5時ごろ（現地時間、以下同）、韓国南西部・茂朱の山中で女性の遺体が発見された。

【写真】〈韓国・人気ライバー殺害、VIPファンからの犯行〉すっぴんに近いナチュラルメイクで日常の様子を投稿していたユン・ジアさん（24）

遺体には多数のアザと首を絞められた痕があり、身元はTikTokでフォロワー35万人以上を持つインフルエンサーのユン・ジアさん（24）と特定。警察は、捜査開始から12時間後に、50代男性のチェ・モ容疑者を逮捕した。チェ容疑者はユンさんの熱狂的な視聴者であり、多額の"投げ銭"を行っていたという。【前後編の前編】

大手紙国際部記者が解説する。

「ユンさんは、TikTokのライブ配信サービスで、雑談系の配信や、人気楽曲に合わせてダンスをする動画などを配信して、注目を集めていました。配信中には有料アイテム（投げ銭）が頻繁に飛び交っており、いわゆる"ガチ恋"的なファンも多かったと言われています。

なかでもチェ容疑者は、界隈で"VIPファン"として知られており、視聴者の中でも頭ひとつ抜けた多額の投げ銭を行っていた。TikTokのライブ配信にはその額に応じて"ギフターレベル"という視聴者側のレベルがわかる制度があるのですが、チェ容疑者は全50段階のうち46。このレベルに到達するには最低1億ウォン（約1000万円）が必要と言われています」

ユンさんとチェ容疑者は、直接面識もあったという。

「チェ容疑者は、TikTok内で『黒猫』というユーザー名を使っており、その"ギフターレベル"の高さから広く認知されていたそうです。ユンさんには、IT会社の社長として近づき、TikTokのフォロワー数を増やすパートナーとして契約を結んでいました」（同前）

ライブ配信終了後に行方不明となり…

現地警察によると、事件が起きたのは9月11日午後3時半ごろ。ユンさんは、その直前の午後3時までライブ配信を行っていた。

「チェ容疑者は、配信を終えたばかりのユンさんと面会し、そこで犯行に至ったと見られています。防犯カメラには、車から降りようとするユンさんを強引に車内へと引きずり込んでドアを閉める様子が捉えられていました。

警察によると、チェ容疑者は捜査を撹乱するための不審な行動を見せていたようです。殺害後には、一旦ソウルの自宅に戻り、用途不明のキャリーケースを車に積み込んでいた。さらに、遺体を遺棄した茂朱の山は、ソウルから200kmほど離れた人通りの少ない野山にあり、警察の追跡をかわすためか、道中で8回ほど車を停めるといった動きも見せていたようです」（同前）

逮捕直後、チェ容疑者は「口論になったあと、すぐに別れた」と容疑を否認していた。しかし、警察が遺体を発見すると最終的には容疑を認め、自白したとのことだ。

警察が調べを進めたところ、チェ容疑者には多額の借金があることが判明。さらに、犯行直前の監視カメラには、ユンさんに対してひざまずき懇願するチェ容疑者の姿が映っていたという──。2人の間に何があったのか。後編で詳報する。

（後編へつづく）