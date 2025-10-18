¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¡×¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡ÇòÇ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ç¡ÈÆü¾ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡É¤ò±é½Ð
¡¡ÊÒ²¬Êª»º¤Ï10·î21Æü¡¢¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¡×¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤äÀÜÅÀ³ÈÂç¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È 2025-2026 ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡Ê150g¡Ë¡×¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1000±ß¡Ë¡£
¡¡ÇòÇ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡ÈÆü¾ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¿È¤Ï¡Ö¥Ô¥å¥¢ ¥³¥³¥¢¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÀå¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¯ÊÝÂ¸¤ËÊØÍø¤Ê¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¤Î¥¢¥ë¥ßÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£